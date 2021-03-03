Бывший мэр Астрахани Столяров вышел на свободу раньше срока

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Советский районный суд Астрахани удовлетворил ходатайство адвоката приговоренного к 9 годам колонии за взяточничество бывшего мэра Астрахани Михаила Столярова. Защитник просил о замене неотбытой части заключения на более мягкое наказание, сообщили в среду "Интерфаксу" в канцелярии суда.

"По ходатайству адвоката была заменена неотбытая часть наказания более мягким - в виде исправительных работ. Судебный акт вступил в законную силу. Он был выпущен, обязан отработать исправительные работы. 10% будут удержаны в доход государства", - сказал представитель суда.

25 декабря 2014 года судебная коллегия Астраханского областного суда сократила на один год срок заключения Столярова – с 10 до 9 лет колонии строгого режима. В части наложения штрафа в 500 млн рублей приговор от 5 ноября Кировского районного суда остался без изменения.

По данным следствия, Столяров потребовал от предпринимателя Константина Хвалыка, обратившегося за разрешением на выделение участка земли, передать ему 10 млн рублей и выделить долю уставного капитала предприятия в размере 25,1%.

Процесс по делу Столярова несколько раз прерывался из-за плохого самочувствия подсудимого. Он отказался давать показания, а в своем последнем слове заявил суду, что раскаивается в том, что взял деньги и что собирался их потратить на благотворительность.

Наказание бывший мэр отбывал в исправительной колонии №6 в Астрахани.