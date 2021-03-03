Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 751 416+308 770

Бывший мэр Астрахани Столяров вышел на свободу раньше срока

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Советский районный суд Астрахани удовлетворил ходатайство адвоката приговоренного к 9 годам колонии за взяточничество бывшего мэра Астрахани Михаила Столярова. Защитник просил о замене неотбытой части заключения на более мягкое наказание, сообщили в среду "Интерфаксу" в канцелярии суда.

"По ходатайству адвоката была заменена неотбытая часть наказания более мягким - в виде исправительных работ. Судебный акт вступил в законную силу. Он был выпущен, обязан отработать исправительные работы. 10% будут удержаны в доход государства", - сказал представитель суда.

25 декабря 2014 года судебная коллегия Астраханского областного суда сократила на один год срок заключения Столярова – с 10 до 9 лет колонии строгого режима. В части наложения штрафа в 500 млн рублей приговор от 5 ноября Кировского районного суда остался без изменения.

По данным следствия, Столяров потребовал от предпринимателя Константина Хвалыка, обратившегося за разрешением на выделение участка земли, передать ему 10 млн рублей и выделить долю уставного капитала предприятия в размере 25,1%.

Процесс по делу Столярова несколько раз прерывался из-за плохого самочувствия подсудимого. Он отказался давать показания, а в своем последнем слове заявил суду, что раскаивается в том, что взял деньги и что собирался их потратить на благотворительность.

Наказание бывший мэр отбывал в исправительной колонии №6 в Астрахани.

Астрахань

Новости

Кремль будет соблюдать принцип взаимности при ответе на санкции Запада

Пандемия коронавируса

В России за сутки было выявлено 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки было выявлено 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

Программа Михалкова "БесогонТВ" вернется на "Россию-24"

Программа Михалкова "БесогонТВ" вернется на "Россию-24"

В правительстве задумались о введении стандарта all inclusive в России

В правительстве задумались о введении стандарта all inclusive в России

Экс-мэр Петропавловска-Камчатского стал фигурантом нового дела о взятках

Красноярские школьники отравились уже после выявления нарушений у поставщика овощей

Пандемия коронавируса

Россия пока не ждет "вакцинных туристов"

Россия пока не ждет "вакцинных туристов"

Что случилось этой ночью: среда, 3 марта

Соцсети удалили более 450 материалов с призывами подростков к суициду

Что произошло за день: вторник, 2 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');