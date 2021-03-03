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Число преступлений в сфере IT в России выросло в 10 раз за 6 лет

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Число преступлений в сфере информационных технологий за последние шесть лет выросло более чем в 10 раз, необходимо усилить борьбу с киберпреступниками, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Однако, по другим направлениям динамика не столь позитивная. Например, по преступлениям в сфере информационных технологий за последние шесть лет их число возросло более чем в 10 раз. Понятно, сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем. Все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальной сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, - за этим, конечно, будущее", - сказал Путин на коллегии МВД в среду.

"Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, но и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается. И ваша задача - эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, который активно осваивает цифровое пространство", - отметил он.

По словам главы государства, "для этого надо своевременно информировать людей о способах защиты от мошенников, повышать профессиональную подготовку и техническое оснащение органов внутренних дел".

"И конечно, нужно наладить более четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи", - отметил президент.

По его словам, в целом, раскрываемость кибер- и других видов преступлений должна год от года расти, но "конечно, не за счет статистики, бумажной отчетности, а благодаря кропотливой работе "на земле".

Владимир Путин МВД РФ

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