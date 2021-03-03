Омич потерял 650 тыс. рублей, доверив трейдеру четверть биткоина

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Омские полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества с криптовалютой на брокерской площадке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Омску в среду.

С заявлением о хищении у него крупной суммы в полицию обратился 33-летний житель Центрального округа города.

"Мужчина приобрел за 650 тыс. рублей 0,25 биткоина и решил воспользоваться услугами трейдера. На одном из брокерских сайтов он нашел консультанта, отдал ему в доверительное управление всю криптовалюту, чтобы тот играл за него на бирже", - говорится в сообщении.

Спустя некоторое время, просматривая направляемую трейдером отчетность о доходах, омич заметил, что его прибыль невелика и сильно отличается от предложений других брокерских компаний. Он направил брокеру свои претензии, после чего тот прекратил с ним общение, сообщив, что омич имел дело с мошенниками. Вывести свои средства мужчина не смог.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают личности подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.