Жительница Новосибирска получила 13 лет за убийство 9-летней дочери

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Новосибирский облсуд в среду приговорил к 13 годам колонии и одному году ограничения свободы местную жительницу, обвиненную в убийстве дочери, сообщает прокуратура региона.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Суд установил, что утром 16 января 2020 года женщина у себя в квартире в Калининском районе Новосибирска задушила свою 9-летнюю дочь.

"Причинами такого поступка женщина назвала конфликты с мужем", - говорится в сообщении.