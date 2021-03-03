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Жительница Новосибирска получила 13 лет за убийство 9-летней дочери

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Новосибирский облсуд в среду приговорил к 13 годам колонии и одному году ограничения свободы местную жительницу, обвиненную в убийстве дочери, сообщает прокуратура региона.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Суд установил, что утром 16 января 2020 года женщина у себя в квартире в Калининском районе Новосибирска задушила свою 9-летнюю дочь.

"Причинами такого поступка женщина назвала конфликты с мужем", - говорится в сообщении.

Новосибирск

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