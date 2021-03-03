Экологи попросили Росприроднадзор обнародовать онлайн статус редких животных

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России обратились к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой с просьбой создать доступный онлайн-ресурс, где будет указан статус редких животных и размещены данные о том, законна ли их добыча или оборот, сообщает пресс-служба фонда.

В письме WWF, которое имеется в распоряжении "Интерфакса", экологи отмечают, что предоставление таких сведений в форме регулярно обновляемых и открытых данных создаст условия для повышения эффективности в работе по пресечению незаконного оборота диких животных.

Представители WWF также предлагают разместить на информационном ресурсе данные о последствиях продажи и приобретения редких животных без официальных разрешений. "Это позволит сократить количество неумышленных случаев незаконного оборота редких животных", - считают экологи.

Кроме того, в фонде отмечают необходимость создания общедоступной базы данных об обороте, содержании и разведении диких животных, которая в настоящее время отсутствует.