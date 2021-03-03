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Горбачев впечатлен многочисленными поздравлениям по случаю 90-летия

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал потрясающими поздравления, полученные им накануне по случаю 90-летнего юбилея.

"Целый навал поздравлений пришел. Я могу назвать их лишь потрясающими по своему значению. Такое впечатление, что меня во всем реабилитируют, признают роль в окончании "холодной войны", и что мир стал более безопасным. Общий смысл всех поздравлений позитивный. И меня это радует", - сказал Горбачев "Интерфаксу".

Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

Во вторник, 2 марта Горбачев отметил 90-летие.

Михаил Горбачев

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