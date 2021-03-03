Пациентка скорой помощи погибла в ДТП в Челябинской области

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Машина скорой помощи, перевозившая на госпитализацию в Магнитогорск трех пациенток, попала в аварию на дороге в Челябинской области. В результате одна женщина скончалась, еще пять человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД в среду.

По данным автоинспекции, ДТП произошло утром на 53 км автодороги Кизильское-Бреды-граница Казахстан.

В машину скорой помощи врезался отцепившийся от Mitsubishi L200 полуприцеп. Еще одна попутная машина, УАЗ "Патриот", чтобы избежать удара, съехала в кювет.

"На месте аварии погибла 56-летняя женщина в медицинской машине, водитель и пассажирки 1947 и 1952 годов рождения получили травмы. Кроме того, в автомобиле УАЗ пострадали два пассажира – 72-летний мужчина и 59-летняя женщина", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

По сведениям УГИБДД, скорая помощь перевозила из Бредов трех пациентов на госпитализацию в Магнитогорск.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава "Интерфаксу" уточнили, что в медицинском транспорте вместе с водителем и фельдшером находились четыре пациента. "Один из них погиб на месте. Удар прицепа пришелся на ту часть автомобиля, где находилась женщина", - сказали в пресс-службе.

Остальные пациенты и водитель получили незначительные ушибы, фельдшер не пострадал.