Петербуржец изрисовал граффити фасад Эрмитажного театра

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о надписях на фасаде Эрмитажного театра.

Как сообщает пресс-служба городского надзорного ведомства, 23-летнему фигуранту дела инкриминировали вандализм.

По версии следствия, утром 29 августа 2020 года обвиняемый и двое его неустановленных сообщников "нанесли надписи в виде символов без смысловой нагрузки на боковые поверхности фасада здания Эрмитажного театра".

В прокуратуре отмечают, что было осквернено здание, отнесенное к особо ценным объектам национального и культурного наследия. Причиненный материальный ущерб составил более 370 тыс. рублей.