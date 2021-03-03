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Потерявшегося на Эльбрусе сноубордиста из Москвы нашли живым

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии обнаружили на горе Эльбрус сноубордиста, потерявшегося в горах на высоте около 4 тыс. метров.

Как сообщил "Интерфаксу" оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного ПСО, сноубордист из Москвы 1975 года рождения съехал с трассы, попал в непогоду и застрял в снегу. Спасатели помогли ему выбраться на маркированную трассу и сопроводили до базы МЧС. В настоящее время жизни сноубордиста ничего не угрожает

Сообщение о том, что в Кабардино-Балкарии на склоне горы Эльбрус потерялся сноубордист, поступило в Центр управления в кризисных ГУ МЧС России по КБР 3 марта в 17:10. На поиски мужчины выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС.

Кабардино-Балкария КБР Эльбрус

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