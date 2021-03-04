Трубная компания открестилась от массовой гибели птиц в Новороссийске

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Недавняя массовая гибель птиц на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, не связана с произошедшим в феврале инцидентом с оборудованием, заявила компания.

15 февраля при плановом осмотре оборудования терминала после шторма сотрудники КТК обнаружили образование гофры на шланге внутренней линии выносного причального устройства (ВПУ) № 2. В компании отмечают, что это не является экстраординарной ситуацией, многослойная конструкция шлангов ВПУ исключает возможность утечки нефти. Вместе с тем, подача нефти была прекращена, запорная арматура закрыта.

Действующий подрядчик КТК - ООО "Ламналко" (учредитель - ООО "Смит Ламналко Лимитед", Кипр) - отказался заменить дефектный шланг, сославшись на плохую погоду и отсутствие технических возможностей. Как сообщили в КТК, эту работу выполнит "Транснефть-Сервис", компания сменит "Ламналко" в качестве подрядчика с 16 марта.

В компании подчеркивают, что работа КТК не оказывает влияния на экологическую обстановку в районе Новороссийска. Сотрудники продолжают контролировать воду в акватории, признаков загрязнений не выявлено.

"Установленные факты гибели птиц за последние несколько дней связываются отделом экологической безопасности администрации Новороссийска, а также членами экологического совета при губернаторе Кубани с аномальными холодами и истощением кормовой базы, что, к сожалению, периодически происходит в периоды резких климатических изменений", - подчеркивает компания.

Терминал продолжает работать в штатном режиме, отгрузка нефти идет по графику.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Но у казахстанских производителей есть и альтернативные маршруты: транзитом через Россию по нефтепроводу Атырау-Самара, в Китай - по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу.