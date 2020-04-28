Сахалинские чиновники пожалуются в прокуратуру на ледокол, "захвативший" сотни буревестников

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министерство экологии Сахалинской области начало проверять жалобы на жестокое обращение с сотнями буревестников, которые "застряли" на борту ледокольного судна-снабженца "Витус Беринг". Результаты проверки будут переданы в Сахалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру, пообещали в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео с судна "Витус Беринг", прибывшего в Сахалинский западный морской порт (город Холмск, юг Сахалина). На записи видно, что на палубе находятся несколько сотен буревестников. Моряки вынуждены расталкивать птиц ногами, чтобы пройти.

По видео из соцсетей "трудно судить, нанесен или нет реальный ущерб птицам, но гуманным обращением с объектами животного мира поведение команды судна назвать трудно", отметили в пресс-службе Минэкологии.

Чиновники уже направили предостережения о недопустимости нарушения законов в сфере охраны объектов животного мира в адрес Сахалинского Западного морского порта и в адрес Exxon Neftegas Limited, одному из подрядчиков которой принадлежит судно.

"Министерство напоминает, что в соответствии с федеральным законом "О животном мире" юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при эксплуатации транспортных средств", - отмечает пресс-служба.

Руководство порта сообщило Министерству экологии, что "все птицы были согнаны с палубы судна, только после этого команда приступила к погрузочно-разгрузочным работам".

"Витус Беринг" обслуживает нефтегазовые проекты сахалинского шельфа.

Руководитель фонда защиты природы "Зеленый Сахалин" Александр Иванов в понедельник объяснял "Интерфаксу", что серые буревестники не могут взлететь с ровной поверхности палубы из-за анатомической особенности крыла, они взлетают со скал или со встречным потоком воздуха. Он предположил, что "на судне ночью были включены огни, которые могли привлечь птиц во время их перелета".

По его словам, сотрудники порта сообщили, что на судне в понедельник начались разгрузочно-погрузочные работы и сколько-то птиц раздавили.

Зоозащитники попросили руководство порта пропустить их на судно, чтобы они могли забрать оставшихся в живых буревестников. Им не разрешили.