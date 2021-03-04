Песков заверил, что новые данные по делу об убийстве Немцова без внимания не оставят

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Новые факты, связанные с убийством оппозиционного политика Бориса Немцова в 2015 году, если таковые имеются, не останутся без внимания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не владею нюансами этого дела и не могу высказывать позицию", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, следует ли возобновить расследование Немцова после публикации интернет-издания "Медиазона" о том, что заказчики этого резонансного преступления не установлены, а организаторы не привлечены к ответственности.

Он отметил, что материалы дела "доступны для всех, в том числе силовых ведомств".

"Если там содержится новая информация, ранее неизвестная, или информация, которая способна представить дело в новом свете, наверняка на это обратят внимание. Но если там содержится информация, которая не является новой, то это не будет стоить такого внимания. Но я не берусь тут что-то сказать", - указал Песков.

Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В 2017 году пятеро исполнителей преступления были осуждены к длительным срокам лишения свободы, однако расследование дела об убийстве политика продолжается.