Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

Песков заверил, что новые данные по делу об убийстве Немцова без внимания не оставят

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Новые факты, связанные с убийством оппозиционного политика Бориса Немцова в 2015 году, если таковые имеются, не останутся без внимания, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не владею нюансами этого дела и не могу высказывать позицию", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, следует ли возобновить расследование Немцова после публикации интернет-издания "Медиазона" о том, что заказчики этого резонансного преступления не установлены, а организаторы не привлечены к ответственности.

В РоссииКадыров назвал невиновными осужденных по делу об убийстве НемцоваКадыров назвал невиновными осужденных по делу об убийстве НемцоваЧитать подробнее

Он отметил, что материалы дела "доступны для всех, в том числе силовых ведомств".

"Если там содержится новая информация, ранее неизвестная, или информация, которая способна представить дело в новом свете, наверняка на это обратят внимание. Но если там содержится информация, которая не является новой, то это не будет стоить такого внимания. Но я не берусь тут что-то сказать", - указал Песков.

Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В 2017 году пятеро исполнителей преступления были осуждены к длительным срокам лишения свободы, однако расследование дела об убийстве политика продолжается.

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

6
Борис Немцов Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Ученые спрогнозировали, что Москва сможет избежать третьей волны COVID

Рязанский бывший вице-губернатор, которому просили звание Героя, скрыл судимость

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Кремль подтвердил назначение Сергея Королева первым замдиректора ФСБ

Пермский подросток признался в убийстве своей семьи

"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве

"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве

Убытки сервисов такси и доставки группы Сбера росли быстрее выручки

Первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом начнут рассматривать в апреле

В Кемеровской области изъятая из семьи девочка умерла в доме ребенка

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 11,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 11,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');