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Кадыров отверг предположения о связи Делимханова и Геремеева с убийством Немцова

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью и "абсурдными мыслями" информацию СМИ о связи чеченских сенатора и депутата с убийством Бориса Немцова.

"В эти дни ряд СМИ, ссылаясь на некие детали расследования какого-то сомнительного агентства, вновь за уши привязали к событиям, связанным с убийством Немцова, чеченцев. На этот раз бурные фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева", - написал Кадыров в своем телеграме.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые факты, связанные с убийством оппозиционного политика Бориса Немцова, если таковые имеются, не останутся без внимания. При этом, он отмечал, что не владеет нюансами дела.

Так Песков ответил на вопрос о публикации интернет-издания "Медиазона" о том, что заказчики этого резонансного преступления не установлены, а организаторы не привлечены к ответственности.

Бывший губернатор Нижегородской области, бывший вице-премьер РФ, сопредседатель оппозиционной "Республиканской партии России - Партии народной свободы" Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В 2017 году пятеро исполнителей преступления были осуждены к длительным срокам лишения свободы, однако расследование дела об убийстве политика продолжается.

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Чечня Рамзан Кадыров Борис Немцов

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