СПЧ изменил структуру, упразднив почти половину комиссий

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека изменил свою структуру, сообщает пресс-служба совета.

"Большинством голосов (на заседании СПЧ - ИФ) утверждено: вместо действующих 20 постоянных комиссий в Совете будут работать 11. Члены Совета также избрали их председателей", - говорится в сообщении в четверг.

Ликвидированы комиссии: по избирательным правам (возглавлял Александр Точенов, а до него – исключенный из состава совета Евгений Бобров), по исторической памяти (возглавлял Сергей Караганов), по гражданскому участию в правовой реформе (возглавляла ушедшая из СПЧ Тамара Морщакова), по военно-гражданским отношениям (председателем была Мария Большакова), по региональным аспектам развития гражданского общества и защиты прав человека (Александр Мукомолов), по образованию и науке (Александр Асмолов), по научно-правовой экспертизе и развитию альтернативных способов разрешения конфликтов (Мара Полякова).

Появились комиссия по гражданскому участию и развитии судебной системы с председателем Александром Ковлером, комиссия по развитию институтов гражданского общества вместо комиссии по развитию НКО, и ее теперь возглавляет вместо Наталии Евдокимовой Светлана Маковецкая.

Комиссию по международному сотрудничеству в области прав человека теперь возглавляет Кирилл Вышинский вместо Александра Брода.

Изменено название комиссии: вместо "по гражданским свободам и гражданской активности" теперь это "по политическим правам", ее по прежнему возглавляет Николай Сванидзе. Также главой комиссии остался Кирилл Кабанов, но название его комиссии изменено с "по гражданскому участию в противодействии коррупции" на "по гражданскому участию и развитию правоохранительной системы". При этом упразднена комиссия по гражданскому контролю за правоохранительными органами, которую возглавлял Игорь Каляпин.

Комиссию по личным правам возглавляет Татьяна Мерзлякова (ранее возглавляла упраздненную комиссию по миграционной политике, местному самоуправлению и территориальному развитию).

Ранее в составе СПЧ была комиссия по социальным правам, теперь к ним в названии добавились культурные права, ее возглавляет также Ирина Киркора. Ранее отдельную комиссию по культурным правам возглавлял Александр Сокуров.

Остались комиссия по экологическим правам, ее по-прежнему возглавляет Сергей Цыпленков; по экономическим правам (глава - Борис Кравченко, и ранее она называлась комиссией по трудовым и пенсионным правам, а отдельную комиссию по экономическим правам возглавлял Игорь Юргенс); по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы (Андрей Бабушкин); по правам человека в информационной сфере (ранее называлась по правам журналистов, глава – Павел Гусев).