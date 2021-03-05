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Глава Росприроднадзора предложила создать экорейтинг предприятий

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Создание экорейтинга предприятий и увеличение штрафов за нарушения природоохранного законодательства будут способствовать формированию новой экологической политики государства, заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

"Чтобы понять, кто и какую лепту вносит в загрязнение атмосферы в каждом конкретном городе, мы предложили предприятиям открыть свои данные по выбросам. Мы бы хотели, чтобы у нас появился экологический рейтинг. Там в открытом доступе были бы данные предприятий о соблюдении экологических требований. Пусть все видят - кто и как работает", - сказала Радионова в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

По ее словам, "промышленность медленно, но привыкает к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни".

"И, конечно же, штрафы за экологические нарушения сегодня слишком малы. Мы говорим об этом на всех площадках и придем к тому, чтобы их увеличить. Когда нарушать станет дорого, тогда и ситуация изменится", - подчеркнула глава Росприроднадзора.

Она также отметила, что сейчас в России формируется новая экологическая политика.

"Экология - дело каждого. Власти, граждан и бизнеса. Не должен приезд Светланы Геннадьевны приводить к тому, чтобы не дымили, не мусорили, не отравляли воду. Сегодня формируется новая экологическая политика, новый менталитет. Мы меняем идеологию: соблюдать экологические нормы выгоднее, чем экономить на замене фильтров или везти мусор на нелегальный полигон", - сказала Радионова в беседе с изданием.

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