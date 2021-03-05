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Более трети россиян заявили о недовольстве развитием своей карьеры

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Развитие своей карьеры в худшем направлении, чем планировалось 10 лет назад, отмечают 38% работающих россиян, среди сограждан в возрасте 45 лет и старше этот показатель составляет 40%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

О том, что карьера идет хуже, чем предполагалось, чаще всех сообщают экономисты (58%), инженерно-технические работники (49%), психологи (46%), показывают результаты исследования.

В свою очередь, 15% россиян считают, что их карьера развивается по намеченному плану, и даже идет быстрее, чем планировалось, отмечают в SuperJob.ru. Среди профессиональных групп наибольшая доля таких респондентов приходится на врачей и медицинских сестер - 29% и 28% опрошенных соответственно.

Среди программистов и маркетологов доволен своей карьерой каждый четвертый (по 25% респондентов соответственно), почти столько же респондентов, которым удалось реализовать и даже перевыполнить свои карьерные планы, приходится на администраторов, дизайнеров и юристов (по 24% респондентов).

Почти каждый четвертый (24%) сообщил, что 10 лет назад не строил карьерных планов, 23% респондентов затруднились ответить на вопрос, планировали ли они свое продвижение по служебной лестнице, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 5-19 февраля 2021 года среди 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 857 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

SuperJob.ru

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