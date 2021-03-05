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Песков назвал безумными идеи ввести санкции США против госдолга РФ

Песков назвал безумными идеи ввести санкции США против госдолга РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что идеи ввести американские санкции против российских бизнесменов и госдолга РФ не будут реализованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Еще никто не ввел санкции против российских бизнесменов, и мы, конечно, надеемся, что, скажем так, подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском официальном истеблишменте", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Вашингтон может ввести санкции против ряда российских предпринимателей и госдолга РФ в связи с обвинениями в применении властями РФ химоружия, и ответил на вопрос, будет ли Москва, в свою очередь, вводить ответные ограничения против американских бизнесменов.

"Здесь вряд ли уместны гипотетические рассуждения. Давайте все-таки дождемся и посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Песков.

Дмитрий Песков США

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