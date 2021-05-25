Поиск
AНачало в 20:15Швейцария ШвейцарияШвеция ШвецияBНачало в 20:15Финляндия ФинляндияНорвегия НорвегияAНачало в 16:15Великобритания Великобритания2 : 3ОТДания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15США США3 : 0Казахстан КазахстанОконченподробнее

Макрон заявил о неэффективности дальнейшей политики санкций против РФ

Макрон заявил о неэффективности дальнейшей политики санкций против РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: Andrea Savorani Neri/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Принцип постоянного усиления санкций против России в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

В миреДепутаты ЕС приняли план действий в случае нападения РФ на УкраинуДепутаты ЕС приняли план действий в случае нападения РФ на УкраинуЧитать подробнее

"В том, что касается России, усиление санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Он отметил, что у политики санкций в отношении РФ действительно есть границы, которые пересечь невозможно. "А что тогда дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений?", - задал вопрос президент Франции.

По словам Макрона, именно поэтому важно, чтобы глава европейской дипломатии Жозеп Боррель к июньскому саммиту ЕС подготовил доклад как раз о том, какие варианты политики в отношении России возможны.

Президент Франции согласился с журналистом, предположившим, что возможности для новых санкций против РФ на исходе.

Франция ЕС РФ Эммануэль Макрон

Новости по теме

Новости

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Баку отверг обвинения Еревана в провоцировании перестрелки на границе

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Белорусской авиации запретят летать над территорией Евросоюза

Белорусской авиации запретят летать над территорией Евросоюза

Белоруссия пообещала обеспечить доступ дипломатов РФ к Софии Сапеге

Кремль объявил, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве

Армянский контрактник погиб в перестрелке с азербайджанскими военными

В Чехии с начала пандемии сменился уже четвертый глава Минздрава

В Чехии с начала пандемии сменился уже четвертый глава Минздрава

Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле поста на границе

Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле поста на границе

Встреча Байдена с Путиным может пройти 15-16 июня в Швейцарии

Встреча Байдена с Путиным может пройти 15-16 июня в Швейцарии

МИД РФ сообщил о задержании россиянки Сапеги в Минске на 72 часа

МИД РФ сообщил о задержании россиянки Сапеги в Минске на 72 часа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');