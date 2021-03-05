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Мишустин обсудит с Путиным проведение в РФ Года математики

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал обсудить с президентом возможность проведения Года математики в 2023 году.

В ходе встречи с учащимися лаборатории математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ) в пятницу Мишустин сообщил, что "президент поддержал идею о том, чтобы 2023 год был годом математики".

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года" рассказал о том, что идея объявить 2023 год Годом математики действительно рассматривается.

Математический центр в Академгородке - один из четырех научных математических центров мирового уровня, созданных в России в рамках нацпроекта "Наука". Это консорциум НГУ и Института математики Сибирского отделения РАН. Задача центра - реализовать принципиально новую систему интеграции образования, исследований и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях, таких как анализ и обработка данных, искусственный интеллект и другие.

Михаил Мишустин Владимир Путин

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