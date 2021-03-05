Бдительные калининградцы помогли ФСБ предотвратить теракт в городе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Житель Калининграда, готовивший теракт на объекте энергетики, был задержан благодаря бдительным гражданам, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.

В ходе проверки сообщений силовики установили, что калининградец готовил теракт, руководствуясь при этом мотивами "ненависти к действующей власти, а также вербовал соучастников для его совершения", отметили в пресс-службе.

Руководство управления ФСБ благодарит жителей региона за проявленную сознательность, которая позволила предотвратить преступление. Именно от бдительности граждан зачастую зависит успех предупреждения террористических угроз, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось ранее, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности).

Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ. По месту его жительства обнаружены и изъяты: СВУ зажигательного действия с поражающими элементами, а также инструкции и рукописные записи по изготовлению взрывных и зажигательных устройств. Он намеревался устроить взрыв на энергоподстанции "Северная" в черте Калининграда.

Зеленоградским районным судом гражданин арестован до 3 мая. В ходе заседания свою вину он не признал. Расследование преступления продолжается, отмечается в пресс-релизе.