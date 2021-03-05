Сибирские ученые запустят в производство лекарство от оспы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Новосибирские ученые завершили клинические испытания нового лекарства от оспы - НИОХ-14, сообщила директор Новосибирского института органической химии Елена Багрянская на встрече женщин-ученых с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в пятницу в Новосибирске.

"Мы запускаем в производство НИОХ-14, это наш препарат против оспы, который наши ученые создали вместе с "Вектором", уже клиника прошла, и мы предполагаем его запустить", - сказала она.

При этом Багрянская отметила, что для начала производства институту необходимо реконструировать собственные мощности.

Ранее стало известно, что лекарство разработано учеными Новосибирского института органической химии (НИОХ) им. Н.Н.Ворожцова совместно со специалистами центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Также сообщалось, ученые не исключают возвращения оспы. В конце 19-го века в Якутии зимой была эпидемия оспы, и поскольку там вечная мерзлота и трудно выкопать могилу, а покойников было много, их просто складывали в ледники, где летом хранятся продукты.

Ученые, обнаружив такое хранилище уже в наши дни, нашли там мумифицированный труп со следами заболевания, и из этого материала специалисты смогли выделить ДНК вируса оспы.

О новом препарате

Разработанный препарат был получен в ходе проверки нескольких тысяч соединений. По принципу действия НИОХ-14 - ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса. Достоинством лекарства является низкая токсичность и низкая эффективная доза - по словам ученых, НИОХ-14 действует практически в наноконцентрациях.

Новое лекарство действует не только против человеческой оспы, но и против оспы обезьян, а также схожего вируса, поражающего верблюдов и коров.

Ранее в США был создан противооспенный препарат ST-246, однако ВОЗ приняла решение о необходимости иметь, по крайней мере, еще одно лекарство, эффективное против оспы.

По официальному заявлению ВОЗ, оспа была ликвидирована в 1980 году. Штаммы вируса оспы остались в ГНЦ "Вектор" и в Центре контроля болезней (CDC) в Атланте, США.