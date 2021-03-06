Крупный пожар произошел в ангаре сельхозтехники в Пензе

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС в Пензе локализовали крупный пожар в ангаре на площади 3,5 тыс. кв. метров, сообщается на сайте регионального управления МЧС в субботу.

Возгорание ангара из сэндвич-панелей по улице 40 лет Октября, дом 24 произошло в ночь на субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.

В 3:22 спасатели локализовали возгорание, площадь пожара составляет 3,5 тыс. кв. метров.

На месте инцидента работают 48 человек и 12 единиц техники.