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Движение поездов восстановлено в Хабаровском крае после схода вагонов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов в Хабаровском крае, нарушенное из-за схода вагонов, восстановлено, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"В 17:35 (10:35 о Москве) на перегоне "Форель - Дальневосточный" Дальневосточной железной дороги полностью восстановлено движение поездов", - говорится в сообщении.

Два пассажирских поезда из-за случившегося следуют с опозданием, а поезд №667 Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск был возвращен в город отправления.

На месте схода вагонов, где произошла утечка нефтепродуктов, продолжают работу экологи ДВЖД и Центра Экоспас. Угрозы распространения утечки нефтепродуктов нет.

В субботу в 01:50 по местному времени (18:50 пятницы по Москве) на перегоне Форель - Дальневосточный в Хабаровском крае сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда. Из четырех цистерн произошла утечка нефтепродуктов. Люди не пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Хабаровский край

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