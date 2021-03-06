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МИД РФ оставил без комментариев данные СМИ по высылке дипломатов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ не стали комментировать сообщения французских СМИ о взаимной высылке дипломатов России и Франции.

"Не комментируем", - заявили на Смоленской площади.

Ранее французское издание Les Echos сообщило со ссылкой на источники, что Париж и Москва в конце прошлого года, не афишируя этого, обменялись высылкой дипломатов.

По его информации, сначала власти Франции поймали с поличным сотрудника посольства РФ в Париже: французская сторона пришла к выводу, что дипломат, работавший в экономическом департаменте, занимался шпионажем. В итоге этого сотрудника выдворили из страны.

Как утверждает издание, "Россия приняла ответные меры, выдворив одного из дипломатов экономического департамента посольства Франции в Москве".

Les Echos отмечает, что в посольстве Франции в РФ ему отказались прокомментировать эту публикацию.

Франция МИД РФ

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