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МИД рассказал о визите координатора правительства ФРГ по России Заатхофа

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Йоханн Заатхоф посещал Москву и Санкт-Петербург в период с 27 февраля по 3 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отмечаем, что Заатхоф в ходе контактов не преминул озвучить господствующие в данный момент в ФРГ установки на российском направлении, заключающиеся в стремлении предъявить нашей стране набор дежурных претензий по проблемным сюжетам двусторонних отношений, и поделиться германскими "озабоченностями" судьбой гражданского общества в России", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ.

"С российской стороны были даны развернутые и исчерпывающие разъяснения", - сказала представитель МИД РФ.

Она сообщила, что Заатхоф провел встречи с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ в Госдуме Павлом Завальным. Также состоялись беседы в МИД России, в том числе со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, а также в администрации Санкт-Петербурга.

"Предметом обсуждения стал широкий спектр вопросов, касающихся развития российско-германских общественно-политических связей, в частности, деятельности форума "Петербургский диалог", и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами с акцентом на проведение в 2020-2021 гг. Года Германии в России и предстоящих совместных выставочных проектах", - отметила Захарова.

МИД РФ Германия Йоханн Заатхоф

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