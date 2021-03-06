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Двое погибли при столкновении автобуса и двух грузовиков в Башкирии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус и два большегруза столкнулись на трассе в Башкирии, в результате автоаварии один человек погиб, трое пострадали, сообщила пресс-служба МВД по республике в субботу.

"Произошло столкновение двух грузовиков-фур и автобуса. В результате ДТП, по имеющейся на данный момент информации, погиб водитель одной из фур. За медицинской помощью обратились водитель другой фуры, водитель и один из пассажиров (автобуса - ИФ) - несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел около 23:40 (21:40 мск) на автодороге в Иглинском районе республики. В следовавшем по маршруту Таганай - Уфа автобусе было 38 пассажиров, в числе которых 11 несовершеннолетних.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Из Уфы к месту аварии выехали сотрудники Главного следственного управления МВД по республике.

Авария произошла на 1496 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Участок автодороги перекрыт, организовывается объездной маршрут.

По данным республиканского ГУ МЧС, погибли водители обоих грузовиков, водитель и пассажир автобуса - 12-летний ребенок - получили травмы.

"По данным ЦМК (Центра медицины катастроф - ИФ) в результате ДТП погибло два человека (водители обеих фур), травмировано два человека (водитель автобуса и ребенок 12 лет)", - сообщила пресс-службе управления.

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