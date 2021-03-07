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Умерла чеченская правозащитница Хеда Саратова

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - На 56-м году жизни умерла правозащитница, член Совета при главе Чечни по правам человека Хеда Саратова, сообщил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев в своем инстаграме.

По его данным, Саратова скончалась после продолжительной болезни. "Она не оставляла без внимания ни одно дело, требующее внимания со стороны правозащитников, принимала участие в самых резонансных делах, отстаивала права притесняемых по всему миру", - написал Дудаев.

Саратова возглавляла независимое информационно-аналитическое агентство "Объектив", являлась членом экспертного совета уполномоченного по правам человека РФ. В последнее время она занималась проблемой возвращения в Россию женщин и детей, вывезенных в зону боевых действий в Сирии и Ираке.

Хеда Саратова

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