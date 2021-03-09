Организаторов кровавых собачьих боев разыщут в Воронежской области

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы начали проверку после сообщений о проведении собачьих боев на территории санатория под Воронежем, сообщила областная прокуратура.

Поводом для проведения проверки стало появившееся в местных соцсетях видео, на котором запечатлены кадры собачьих боев. На нем в огороженном забором пространстве двое мужчин стравливают между собой собак. Снег в загоне, где дерутся псы, покрыт пятнами крови. За процессом наблюдают более десятка человек.

Проверка ведется отделом МВД России. В настоящее время устанавливаются очевидцы и организаторы боев.