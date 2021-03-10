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Переселенка из Бразилии запустила производство сыров в Приамурье

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Амурской области начал работу цех по производству моцареллы, который открыла на "дальневосточном гектаре" прибывшая из Бразилии в составе группы староверов Агриппина Ануфриев-Егорофф.

Минимущество области сообщает, что официальное открытие "Сыроварни Агриппины" в селе Волково состоялось при участии руководства Приамурья. Ежедневно на сыроварне может перерабатываться до полтонны молока.

"В сыроварне есть дегустационный зал, где можно увидеть весь процесс производства. В будущем здесь планируют принимать туристов", - говорится в сообщении.

Владелица сыроварни приехала в Россию из Бразилии в 2018 году в составе группы староверов. В Бразилии ее семья также занималась производством сыра. В Амурской области она стала первым участником программы переселения соотечественников, кто оформил дальневосточный гектар.

В 2019 году Агриппина Ануфриев-Егорофф на Восточном экономическом форуме поделилась планами создания сыроварни с президентом РФ Владимиром Путиным, который распорядился оказать необходимую поддержку. Дом и два земельных участка в селе Волково женщина приобрела по льготной ипотеке в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", Россельхозбанк предоставил кредит на строительство сыроварни.

Приамурье

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