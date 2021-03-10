Правительство вернулось к идее приватизировать речные порты за рубль

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительство вернулось к идее приватизировать ветхие и невостребованные речные порты за рубль, пишет "Коммерсантъ". В последний раз такая схема обсуждалась в 2017 году, а годом ранее президент Владимир Путин поручал упростить введение в хозяйственный оборот таких портов и их имущества.

Минтранс доработал законопроект с поправками в Кодекс внутреннего водного транспорта и закон о приватизации государственного и муниципального имущества. В марте инициативу одобрили в главном правовом управлении администрации президента, а также его согласовал первый вице-премьер Андрей Белоусов, узнало издание.

Объекты речного порта, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, предлагается выставлять на конкурс с начальной ценой 1 рубль, пишет газета, ссылаясь на законопроект. При покупке инвестор обязуется использовать порт по назначению (обслуживание пассажиров и грузов), а также устранить причины, по которым его состояние признано неудовлетворительным. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать пять лет.

Законопроект должен решить проблему неиспользования речных портов. На содержание причальных сооружений в бюджете нет денег, а у эксплуатариующих организаций нет правовой основы, чтобы ремонтировать их за свои средства, в результате было запрещено использование причалов в московском Западном порту, тюменском, якутском и ульяновском портах, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Некоторые порты по этим причинам прекратили работу. Главным препятствием для приватизации портов чиновники считают "отсутствие экономически обоснованного интереса к заключению сделки по цене, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости".

"Теперь главной проблемой могут стать поправки, внесенные в законопроект по настоянию ФСБ. Согласно им, невостребованными могут быть признаны объекты лишь тех речных портов, у которых установлены границы. Сейчас границы речных портов (в отличие от морских) официально вообще не установлены. Пока лишь предполагается, что границы будут установлены для тех речных портов, где есть или появится пункт пропуска через госграницу", - пишет "Коммерснатъ".

В Минтрансе изданию от комментариев воздержались. В компаниях официально тему не комментировали. Источник издания на зерновом рынке уверен, что в Волго-Донском бассейне однозначно найдутся порты, которые могут быть интересны экспортерам зерна.

Другой источник газеты в отрасли считает, что такая приватизация может быть интересна в единичных случаях на Крайнем Севере или Дальнем Востоке. Успешные порты в состоянии найти десятки миллионов рублей, чтобы выкупить у государства причалы, а те, кому не хватает денег, не будут покупать и за один рубль, полагает он.