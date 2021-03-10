Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:58Заразились
на 09.03В России 4 342 474+9 445В мире 117 556 299+413 530

Температурный рекорд последних 60 лет установлен в Петербурге

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Петербурге в ночь на среду достигла минус 20,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в среду.

Самой холодной 10 марта остается ночь в 1888 году, когда температура понизилась до минус 25,5 градуса. В 1895 году было минус 21,3, в 1883 и 1963 годах столбик термометра опускался до минус 20,7.

Больше ночей 10 марта с температурой ниже минус 20 градусов в Петербурге не отмечалось.

Предстоящая ночь в Петербурге тоже будет очень холодной, до 20 градусов ниже нуля. Ночью 11 марта температура воздуха только четыре раза в разные годы опускалась ниже минус 20 градусов.

Петербург

Новости

В Петербурге ограблен банк

Министр здравоохранения Республики Алтай задержан по подозрению в коррупции

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-губернатора Меня

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-губернатора Меня

Что произошло за день: вторник, 9 марта

Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО

Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО

РКН обсудил серию "Южного парка" с представителями Paramount Comedy

РКН обсудил серию "Южного парка" с представителями Paramount Comedy

Жители Фороса потребовали прекратить стройку детского лагеря в 200-летнем парке

Жители Фороса потребовали прекратить стройку детского лагеря в 200-летнем парке

Арестован подозреваемый в убийстве жительницы Подмосковья и ее внуков

РФ и Китай подписали меморандум о создании лунной станции

РФ и Китай подписали меморандум о создании лунной станции

Выбраны 20 претенденток на роль в фильме, который будут снимать на МКС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');