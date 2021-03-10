Температурный рекорд последних 60 лет установлен в Петербурге

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Петербурге в ночь на среду достигла минус 20,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в среду.

Самой холодной 10 марта остается ночь в 1888 году, когда температура понизилась до минус 25,5 градуса. В 1895 году было минус 21,3, в 1883 и 1963 годах столбик термометра опускался до минус 20,7.

Больше ночей 10 марта с температурой ниже минус 20 градусов в Петербурге не отмечалось.

Предстоящая ночь в Петербурге тоже будет очень холодной, до 20 градусов ниже нуля. Ночью 11 марта температура воздуха только четыре раза в разные годы опускалась ниже минус 20 градусов.