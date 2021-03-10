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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07Заразились
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Прирост случаев COVID-19 в России вторые сутки остается меньше 10 тыс.

Прирост случаев COVID-19 в России вторые сутки остается меньше 10 тыс.
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 079 случаев, умерли за сутки 466 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Вторые сутки подряд число новых заболевших коронавирусом в России находится на уровне менее 10 тысяч, и это соответствует значениям начала октября 2020 года, но в тот период шел подъем заболеваемости.

За минувшие сутки в РФ было подтверждено 466 летальных исходов от коронавируса, 13 350 выписаны из больниц по выздоровлении.

В Москве зафиксированы 1 116 новых случаев COVID-19 за сутки, 51 пациент скончался, 1 453 выздоровели. С 12 февраля в столице выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали прирост выше этой отметки.

Наименьшее количество заражений за сутки зафиксировано в Магаданской области, Свердловской области, в Республике Алтай - по четыре заболевших. В двух регионах - в Ненецком АО и Чукотском АО - не зарегистрировано ни одного случая.

С момента распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, зарегистрировано 4 млн 351 тыс. 553 случаев коронавирусной инфекции (+0,21% за минувшие сутки), 90 275 умерших и 3 млн 945 тыс. 527 выписанных.

Еще 959 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 378 - в Нижегородской области, 291 - в Московской области, 258 - в Ростовской области, по 254 - в Воронежской и Самарской областях, 202 - в Иркутской области, 172 - в Саратовской области, 153 - в Пермском крае, 150 - в Свердловской области, 149 - в Челябинской области, 141 - в Волгоградской области, 140 - в Красноярском крае, 132 - в Башкирии, по 130 - в Ленинградской области, Краснодарском крае.

Кроме того, 129 случаев зафиксированы в Тверской области, 124 - в Алтайском крае, 123 - в Пензенской области, по 114 - в Архангельской и Ярославской областях, 112 - в Тульской области, по 111 - в Курской, Вологодской областях, 110 - в Кировской области, 106 - в Тамбовской области, 105 - в Карелии, 104 - в Ульяновской области, 102 - в Новосибирской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Хроника коронавируса. Март.

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