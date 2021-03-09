Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 09.03В России 4 342 474+9 445В мире 117 148 248+304 340

В России за сутки выявлено менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено менее 10 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Еще 9 445 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в РФ, сообщает оперштаб. Это минимальное значение с 2 октября 2020 года.

Всю минувшую неделю число новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ держалось на уровне более 10 тыс. в сутки. Рабочая неделя началась с нового минимума, значения вторника соответствуют данным 2-3 октября 2020 года, когда суточный прирост впервые превысил 9 тыс., но в тот период шел эпидподъем заболеваемости, в настоящий момент идет снижение и стабилизация ситуации.

За сутки в стране скончались от COVID-19 еще 336 человек. Общее число жертв выросло до 89 809.

Поправились и выписаны 3,93 млн пациентов, в том числе 9 931 за последние сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 84 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 1066. В Петербурге 941 новый заболевший, в Московской области - 523.

Наименьшее количество случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Ненецком АО и Республике Алтай - по одному случаю, в Туве - четыре случая. В Чукотском АО не зарегистрировано ни одного случая.

С начала пандемии в России было выявлено 4,34 млн случаев инфицирования (+0,22% за минувшие сутки). По этому показателю РФ остается на четвертой строчке в мире, уступая США (29 млн), Индии (11,24 млн) и Бразилии (11,05 млн).

Хроника коронавируса. Март.

11
В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-194 марта.На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 09 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

Новости

РКН потребовал заблокировать телеграм-боты по "пробиву данных" граждан

Ряду категорий работников в РФ стало проще досрочно выйти на пенсию

Ряду категорий работников в РФ стало проще досрочно выйти на пенсию

Завершены испытания варианта пистолета "Лебедева" для Росгвардии

Пандемия коронавируса

В России подана заявка на регистрацию вакцины от COVID-19, разработанной вместе с КНР

В РФ будут готовить советников по воспитанию для отвлечения детей от улиц

Что случилось этой ночью: вторник, 9 марта

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за фейки о ценах

Что произошло за день: понедельник, 8 марта

В легковушку, попавшую в аварию под Самарой, набилось семь человек

В легковушку, попавшую в аварию под Самарой, набилось семь человек
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 10,2 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 10,2 тыс. новых случаев коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');