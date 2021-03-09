В России за сутки выявлено менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Еще 9 445 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в РФ, сообщает оперштаб. Это минимальное значение с 2 октября 2020 года.

Всю минувшую неделю число новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ держалось на уровне более 10 тыс. в сутки. Рабочая неделя началась с нового минимума, значения вторника соответствуют данным 2-3 октября 2020 года, когда суточный прирост впервые превысил 9 тыс., но в тот период шел эпидподъем заболеваемости, в настоящий момент идет снижение и стабилизация ситуации.

За сутки в стране скончались от COVID-19 еще 336 человек. Общее число жертв выросло до 89 809.

Поправились и выписаны 3,93 млн пациентов, в том числе 9 931 за последние сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 84 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 1066. В Петербурге 941 новый заболевший, в Московской области - 523.

Наименьшее количество случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Ненецком АО и Республике Алтай - по одному случаю, в Туве - четыре случая. В Чукотском АО не зарегистрировано ни одного случая.

С начала пандемии в России было выявлено 4,34 млн случаев инфицирования (+0,22% за минувшие сутки). По этому показателю РФ остается на четвертой строчке в мире, уступая США (29 млн), Индии (11,24 млн) и Бразилии (11,05 млн).