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На подземных парковках РФ разрешат ставить зарядки для электромобилей

На подземных парковках РФ разрешат ставить зарядки для электромобилей
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - МЧС России разработало проект нового свода правил с требованиями к парковкам, в котором разрешит устанавливать на подземных автостоянках оборудование для зарядки электромобилей, что было запрещено с 2013 года, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

В министерстве изданию пояснили, что намерение исключить этот запрет связано с тем, что "электромобили пользуются спросом у населения, их эксплуатация требует обеспечения вопросов безопасности".

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Как отмечает "Коммерсантъ", сейчас инспекторы МЧС могут предписать владельцу парковки демонтировать оборудование для зарядки электрокаров и, если реакции не последует, наложить санкции - если на паркинге из-за нарушения произойдет пожар, его владельца могут оштрафовать на 1 млн рублей. По данным издания, недавно житель Балашихи захотел установить зарядное устройство для своей Tesla на подземной стоянке дома, однако управляющая компания попросила согласовать это с МЧС, где мужчина получил отказ со ссылкой на старый свод правил.

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский пояснил, что запрет на установку зарядок на подземных паркингах был установлен в те времена, когда зарядки были в диковинку, а сейчас уже используют аккумуляторы новых поколений.

"Коммерсантъ" отмечает, что сейчас на паркингах многих московских торговых центров, бизнес-центров и жилых комплексов установлены трехфазные 380-вольтовые розетки общего назначения, от которых в том числе можно заряжать электромобили. Такие зарядки не согласовывают, поскольку это не специальные высокомощные зарядки для электрокаров. В приложении PlugShare, которое показывает информацию для владельцев электромобилей, размещены фотографии таких розеток в ТЦ "Метрополис", "Щука", "Хорошо", "Кунцево Плаза" и других.

МЧС РФ

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