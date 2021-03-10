Володин заведет личные аккаунты в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин решил завести персональные аккаунты в Телеграме, Вконтакте и Одноклассниках. Об этом он сказал журналистам в среду.

Володин отметил, что делает это в ответ на неоднократные предложения со стороны журналистского сообщества. Аккаунты появятся на следующей неделе.

Спикер Госдумы не планирует заводить аккаунты на платформах Facebook, Instagram и Twitter, "чтобы не быть заложником их позиции".

В среду стало известно о замедлении работы Twitter в России, что стало ответом на нарушение законодательства, предусматривающего удаление из соцсетей запрещенного в стране контента. В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявили, что следующим под ограничения может попасть Facebook.