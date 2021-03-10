И.о. прокурора района Ростовской области арестован за взятку

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал исполняющего обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области, подозреваемого в получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Виктор Плюшкин арестован до 5 мая 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Плюшкин подозревается по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Ранее информированный источник сообщал о задержании в Ростовской области исполняющего обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону подтвердили факт задержания. По данным следствия, Плюшкин получил через посредника 100 тыс. рублей за содействие в непривлечении к ответственности предпринимателя по итогам прокурорской проверки.

Против посредника также возбуждено уголовное дело.