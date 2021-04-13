Бывший прокурор ростовского района получил условный срок за взятку

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Ростове-на-Дону признал прокурора Пролетарского района Ростовской области Сергея Калитвинцева виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы условно с ограничением свободы на 4 года и штрафом в сумме 1,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае 2020 года бывший прокурор Пролетарского района Ростовской области, действуя через посредника, получил взятку в сумме 1,1 миллион рублей. За эти деньги он должен был не принимать меры реагирования по одному из материалов процессуальной проверки.

Ранее сообщалось о задержании прокурора Калитвинцева и возбуждении в отношении него уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Позже он был арестован по решению Ленинского районного суда.

По данным следствия, в отношении редактора местной газеты проводилась доследственная проверка по факту мошенничества при размещении в его издании платных объявлений, не устроивших заказчика. При этом следователем полиции неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но они каждый раз отменялись прокуратурой Пролетарского района.

Редактор обратился к знакомому местному предпринимателю с просьбой узнать о причинах отказа. Предприниматель сообщил о необходимости передачи 1,1 млн рублей для согласования в прокуратуре вопроса о прекращении доследственной проверки по статье 159 УК России (Мошенничество).

Сотрудники ФСБ задержали Калитвинцева в своем рабочем кабинете 18 мая 2020 года после получения от посредника 1,1 млн рублей. В тот же день в его отношении возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки).