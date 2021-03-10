Дети написали непристойности на мемориале "Вечный огонь" в Крыму

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Подростки написали непристойные слова на мемориале "Вечный огонь" в городе Саки в Крыму, сообщил в среду глава администрации курорта Александр Овдиенко.

"Очередные вандалы на мемориале "Вечный огонь". Фото скверных надписей, оставленных ими, по этическим соображениям не публикую", - написал Овдиенко в фейсбуке. Он выложил в соцсеть скриншоты с видео камер наблюдения, и спросил, кто узнает детей.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов.

Это уже не первый случай вандализма в Саках: в сентябре 2020 года в Вечном огне сожгли венок, прокуратура тогда проводила проверку.

Саки - небольшой город-курорт на западе Крыма, известный целебными грязями.