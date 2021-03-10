В Минфине сочли возможным уменьшение займов на весь объем бюджетных остатков

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Программу внутренних заимствований РФ на 2021 год можно сократить на весь объем неизрасходованных бюджетных остатков прошлого года, считает замминистра финансов Тимур Максимов, курирующий в ведомстве долговую тематику.

"Я лично хотел бы, да (сократить займы на всю сумму остатков - ИФ), а там уже как решат руководители", - сказал он журналистам в среду, подчеркнув, что параметры программы заимствований - "это вопрос уровня правительства".

О том, что объем государственных заимствований РФ в 2021 году может быть сокращен, так как часть расходов бюджета планируется профинансировать за счет свободных бюджетных остатков, увеличившихся по итогам 2020 года из-за более динамичного поступления ненефтегазовых доходов, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Бюджетные проектировки на 2021 год предполагают сохранение контрциклической направленности бюджета и повышенный размер дефицита в переходный период 2021 года (2,4% ВВП), финансирование которого предполагалось за счет государственных заимствований. Вместе с тем фактическое исполнение федерального бюджета за прошлый год оказалось лучше ожидаемого. В первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов. За счет них значительно увеличились свободные бюджетные остатки. Рост последних позволяет рассмотреть возможность направления этих средств на частичное финансирование расходов, которые идут сверх уровня структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП, с одновременным сокращением объема заимствований", - сказал он журналистам.

Федеральный бюджет РФ в 2020 году, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом 4,102 тлрн рублей, или 3,8% ВВП (ожидания по дефициту в течение года доходили до 5% ВВП).

В конце 2020 года министр финансов сообщал, что в целом на 2021 год перейдет около 1 трлн рублей бюджетных остатков. При этом часть из них будет направлена на те же цели, на какие они должны были пойти в 2020 году. "Основная сумма переходящих остатков - это заключенные, но не исполненные в текущем году контракты. У нас есть законодательное основание для того, чтобы перенести эти деньги на следующий год. Это порядка 300 млрд рублей, по нашим оценкам. Дальше 70 млрд рублей - это целевые межбюджетные трансферты, это субвенции, публичные обязательства, и порядка 140 млрд рублей -это расходы силовых ведомств, они тоже имеют определенное неисполнение бюджетов, и по закону эти деньги переходят (на следующий год - ИФ)", - отмечал министр.

Политический вопрос

По словам Максимова, утверждать сокращение программы займов на бумаге прямо сейчас необходимости нет. "Если политическое решение (сократить - ИФ) будет, то по тактике исполнения это уже будет понятно. Для этого не обязательно это формализовывать уже сегодня. Можно договориться об этом, завершить формализацию потом, а просто начать действовать (занимая меньше плана - ИФ)", - сказал он.

Агентство Bloomberg на прошлой неделе сообщало со ссылкой на источники, что обсуждается сокращение программы на 0,5 трлн рублей. По мнению Максимова, это и есть оценка собеседниками агентства переходящих бюджетных остатков прошлого года.

"Я думаю, что цифра 500 млрд рублей, которая фигурировала, это они как раз остатки посчитали. Следующий вопрос, который возникает, можно ли все эти остатки задействовать на сокращение. Это вопрос политический. Бюджет сверстан исходя из определенного прогноза с определенным дефицитом, а мы по сути говорим, что дефицит можно сократить. Это уже вопрос политического решения, в том числе, через оформление в законе о бюджете. Я думаю, министр ведет сейчас переговоры относительно того, какой к нас маневр есть по объему. 500 млрд рублей - ориентир по остаткам. Можно ли все задействовать - надо дождаться решения", - сказал замминистра.

Минфин в последние недели несколько увеличил объем размещения на аукционах ОФЗ по сравнению со скромным началом года (3 марта был достигнут максимум с 11 ноября - 104,1 млрд руб. за аукционный день), однако до прошлогодних рекордов по-прежнему далеко, и несмотря на очевидную перспективу невыполнения квартального плана в 1 трлн руб., ведомство не спешит предлагать популярные у крупнейших российских банков облигации с плавающей доходностью.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Минфин поддерживать те же объемы на предстоящих аукционах, Максимов сказал: "Мы занимаем по ситуации, у нас нет какого-то жесткого таргета, что нужно взять за аукцион столько-то". "Ситуация позволяет - берем, не позволяет - не берем. Год большой, еще времени много, если не успеем, наверстаем потом. А может, сократим потом", - сказал он.

"Я думаю, что это просто дает нам гибкость. Если конъюнктура изменится, мы поймем, что можем взять хорошо, еще запас нарастить, то возьмем. Если конъюнктура плохая, то это нам дает возможность сократиться. Это надо рассматривать как фактор гибкости. Если очень надо, можно сократиться, если не надо, можно занять", - отметил Максимов.

Конкретных обсуждений обновленных параметров программы заимствований на уровне долгового блока Минфина сейчас нет, сообщил он. "Не могу сказать, что что-то конкретное обсуждается на моем уровне, может быть, министр с руководством правительства обсуждает. Мы дали все свои раскладки по тому, какая ситуация, какая перспектива. Бюджетный блок, наверное, дал информацию по остаткам, и они там решают, сколько можно, сколько нельзя", - сказал Максимов.

Санкции всегда где-то рядом

Информация о возможном ужесточении антироссийских санкций и их распространении на внутренний долг на действия Минфина не влияет: он и так готов к любым негативным сценариям.

"Мы с 2014 года живем в этом режиме. Каждый год ожидается более жесткое (решение по санкциям - ИФ)", - сказал Максимов.

"Поэтому, мне кажется, этот режим стал для нас нормой, мы готовы ко всему и живем по принципу - будет день и будет пища. Мы с 2014 года ко всему готовы", - заключил он.