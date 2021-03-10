Второй за месяц задержанный умер в отделе полиции Петербурга

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Задержанный за дебош житель Петербурга умер в отделе полиции, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе регионального главка МВД.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта в Невском районе города. По предварительной информации, 56-летнему правонарушителю, которого после составления административного протокола оставили в спецпомещении для задержанных, стало плохо. Ему незамедлительно вызвали скорую помощь.

"После осмотра медиками мужчина подписал отказ от госпитализации. Утром, около 10:15, мужчине повторно стало плохо, полицейские снова вызвали в отдел скорую. В присутствии бригады медработников в 11:15 мужчина скончался", - сообщили в пресс-службе. По факту смерти задержанного проводится проверка.

По данным МВД, пьяного мужчину доставили в полицию после конфликта в квартире на Союзном проспекте. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Аналогичный случай произошел в другом отделе полиции Невского района Петербурга несколько недель назад. Как сообщалось, 23 февраля лишенный прав водитель, которого поймали за рулем машины, умер, дожидаясь суда. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.