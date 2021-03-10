Летний туристический сезон в России начнется 1 мая

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ростуризм совместно с представителями туриндустрии и регионами планирует запустить летний туристический сезон 1 мая, а завершить его к концу сентября, сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы сейчас начинаем готовиться к летнему сезону. Видим, что ситуация постепенно нормализуется, и это дает нам надежду на полноценный летний туристический сезон. И сейчас мы с регионами, туроператорами, с крупными отельными сетками проработали запуск курортного сезона 1 мая, а завершение в конце сентября, чтобы расширить крылья сезона и дать людям комфортно и без столпотворения отдохнуть", - сказала она на совещании с президентом РФ.

Как отметила Догузова, важно решить две задачи. "Первая – это показать людям широкие возможности отдыха в стране. Второе - обеспечить максимально ценовую доступность таких поездок. Поэтому с учетом опыта прошлого года, тех механизмов, которые мы нащупали в зимнее время, мы хотим масштабировать чартерную программу за счет отдельной субсидии и запустить 12 новых направлений с прямым перелетом сразу из нескольких крупных городов России", - рассказала она.

Догузова добавила, что Ростуризм проработал с РЖД возможность запуска нового формата отдыха – так называемых железнодорожных круизов, когда целые вагоны используются как туристические.