Детский отдых не войдет в третий этап распродажи туров с кэшбэком

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Путешествия для детей не будут включены в третий этап распродажи туров по России с кэшбэком из-за вопросов, связанных с безопасностью детей во время поездок и санитарно-эпидемиологических ограничений, сообщила в среду начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

"Пока детский туризм не будет включен в распродажу туров с кэшбэком. Мы ходатайствовали об этом для третьего этапа, но это предложение не было пока поддержано. Мы продолжаем переговоры. Дело в том, что там есть много вводных касательно безопасности путешествий детей, санитарно-эпидемиологических ограничений, которые где-то действуют", - сказала она на онлайн-выставке "Знай наше: лето 2021".

Первые два этапа распродажи туров с кэшбэком прошли летом и осенью 2020 года. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно. Кроме того, в первой и второй волне продаж принимали участие и санатории, которые находятся в реестре классифицированных отелей.

По данным Ростуризма, в рамках двух этапов программы кэшбэка туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек. Оставшиеся от реализации программы средства было решено перенести на 2021 год.