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Самарские ученые создали технологию превращения шума в электричество

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева разработали микроэлектростанцию для преобразования шума энергетических установок в электричество, сообщает пресс-служба университета.

В перспективе такие устройства можно будет устанавливать в выхлопных системах мощных двигательных установок железнодорожных локомотивов, крупных морских судов или поршневых компрессоров.

Уточняется, что смысл идеи - использование энергии звуковых волн, которые распространяются в выхлопных системах различных энергетических установок - двигателей и компрессоров. Так, вместо поглощения ученые предполагают ее преобразование в дополнительную энергию.

В настоящее время собран прототип установки, на котором проводятся экспериментальные исследования. "Прототип представляет собой волновод - полипропиленовую трубу длиной около трех метров, внутри которой находится пульсационная турбина с электрогенератором. К одному из концов трубы присоединен источник шума - сабвуфер мощностью порядка 80 Вт от обычной бытовой акустической системы. Внутри трубы также размещены различные датчики, к волноводу присоединен осциллограф", - цитирует пресс-служба старшего преподавателя кафедры теплотехники Самарского университета Артема Шиманова.

"Поступающие в трубу звуковые колебания раскручивают турбину. Ученые измеряют давление в различных точках волновода и смотрят, как выстраиваются звуковые волны в зависимости от месторасположения турбины в трубе. Задача - найти оптимальную точку с наибольшей степенью утилизации звука и выработки электроэнергии", - поясняет Шиманов.

Первые эксперименты показали, что звук мощностью примерно 20 Вт раскручивает турбину до 13 тыс. оборотов в минуту, что дает около 2 Вт электроэнергии.

По данным пресс-службы, разработка может сделать двигатели менее шумными и более безопасными для здоровья людей, а также снизит нагрузку на выхлопную систему двигателя, что позволит уменьшить размеры и вес двигателей. Так, двигатель от тепловоза или морского судна при уменьшении выхлопной системы на 10% даст снижение общего веса на десятки килограммов.

"Сейчас мы ставим во время экспериментов турбину непосредственно в трубу и при этом как бы немного перекрываем выходной поток предполагаемой выхлопной системы. На реальной выхлопной системе можно будет сделать перпендикулярную врезку в трубу и разместить турбину в этом перпендикулярном отводе. То есть, выхлопные газы будут свободно выходить, а акустическая волна будет заставлять турбину крутиться. В процессе работы пульсационная турбина частично поглощает энергию звуковой волны и уменьшает пиковое давление, что приводит к снижению уровня шума, который, как известно, вредит здоровью человека и повреждает технику", - говорит Шиманов.

Исследования планируется завершить в 2022 году, после чего будет изготовлен демонстрационный образец установки с волноводом из металла и начнется работа по внедрению этой разработки на практике.

Самара

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