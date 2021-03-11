"Тулунского маньяка" начнут судить 22 марта в закрытом режиме

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела 52-летнего жителя Тулуна (Иркутская область), обвиняемого в убийствах и изнасилованиях женщин, сообщила "Интерфаксу" в четверг старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Карина Головачева; в пресс-службе Иркутского областного суда, куда поступило это дело, агентству заявили, что первое заседание назначено на 22 марта.

Следователям обвиняемый признался в двух убийствах и 27 изнасилованиях, сказала Головачева. По данным следствия, мужчина совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна с 1992 по январь 2019 года. Он действовал по одному сценарию: угрожая ножом, отводил своих жертв в безлюдные места, где надругался над ними.

Представитель СКР отметила, что в ходе расследования было допрошено около 15 тыс. свидетелей, сделано более 300 генетических экспертиз, в том числе комиссионных. Также проведено более 1 тыс. генетических исследований по более чем 15 тыс. полученным образцам из полости рта, более 25 осмотров мест происшествий, 10 эксгумаций, пять обысков, более 100 выемок.

Материалы уголовного дела насчитывают 116 томов.

Фигуранту инкриминируются п.п. "а, к" ч.2 ст.105 (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), ч.2 ст.131 (изнасилование), ч.2 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе Иркутского областного суда в свою очередь заявили, что первое судебное заседание по делу 22 марта "будет закрытым в соответствии со ст.241 УПК РФ (гласность)". "По заявлению обвиняемым ходатайства дело рассматривается коллегией из трех судей", - сказал представитель суда.

Он добавил, что 10 марта суд продлил фигуранту арест до 26 августа 2021 года.

Как сообщалось, "тулунский маньяк" был задержан и арестован в январе 2019 года. Долгое время нападения оставались нераскрытыми, поскольку фигурант тщательно скрывал следы преступлений. Потребовалось исследовать биологические образцы более 15 тыс. человек, прежде чем генетический профиль одного из них совпал с ДНК нападавшего.