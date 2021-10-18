"Тулунский маньяк" получил 24 года колонии за убийства и изнасилования женщин

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд признал местного жителя виновным в двух убийствах и серии изнасилований женщин, сообщила пресс-служба суда в понедельник.

"Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по п.п. "а, к" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. "б" ч. 2 ст. 131 (изнасилование), п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Преступления были совершены в период с 2000 по 2019 годы в городе Тулун.

Ранее сообщалось, что в рамках предварительного следствия от 52-летнего обвиняемого были получены признательные показания о совершении им двух убийств и 27 изнасилований женщин.

По данным следствия, обвиняемый действовал по одному сценарию: угрожая ножом, отводил своих жертв в безлюдные места, где совершал сексуальные преступления.

"Тулунский маньяк" был задержан и арестован в январе 2019 года.

Долгое время нападения оставались нераскрытыми, поскольку фигурант тщательно скрывал следы преступлений. Потребовалось исследовать биологические образцы более 15 тыс. человек, прежде чем генетический профиль одного из них совпал с ДНК нападавшего.