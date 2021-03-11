В январе российский экспорт просел почти на 15%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU -Положительное внешнеторговое сальдо России в январе 2021 года составило $9,7 млрд, что на $5,2 млрд (на 34,9%) меньше показателя за январь 2020 года, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт из РФ в январе упал к прошлому году на 14,9% - до $26,6 млрд. Импорт вырос на 3%, до $16,8 млрд.

Внешнеторговый оборот за январь 2021 года к январю прошлого года сократился на 8,7% и составил $43,4 млрд.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в структуре экспорта в январе снизился до 55,7% (в январе 2020 года - 66,4%). По сравнению с январем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 28,5%, а физический - на 16,2%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы электроэнергии на 43,3%, керосина - на 31,8%, нефти и нефтепродуктов - на 6,7%, физические объемы газа природного - на 5,0%. Вместе с тем снизились физические поставки нефти сырой на 27,1%, бензина автомобильного - на 29,8%, угля каменного - на 4,2%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе 2021 года составила 10,9% (в январе 2020 года - 8,3%). По сравнению с январем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 11,4%, а физический - на 22,7%. Возросли физические объемы экспорта алюминия в 2,2 раза, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 49,0%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 15,6%. Вместе с тем, снизились физические объемы экспорта чугуна на 51,0%, меди и медных сплавов - на 40,7%, ферросплавов - на 3,6%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе 2021 года составила 6,2% (в январе 2020 года - 4,8%). По сравнению с январем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 10,2%, а физический - на 21,9%. При этом возросли физические объемы продуктов органических и неорганических соединений на 8,8% и на 4,7% соответственно. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 38,7%, удобрений - на 28,2%, каучука и резина - на 16,8%, мыла и моющих средств - на 10,1%, фармацевтической продукции - на 6,7%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе 2021 года составила 4,6% (в январе 2020 года - 4,7%). По сравнению с январем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров снизился на 16,6%, а физический - на 2,0%. Возросли объемы поставок оборудования механического на 9,1%. При этом снизились поставки инструментов и аппаратов оптических на 25,2%, оборудования электрического - на 16,9%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 0,8%. Физические объемы поставок легковых автомобилей снизились на 9,0%, а грузовых автомобилей выросли - на 7,4%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе 2021 года составила 9,3% (в январе 2020 года - 6,2%). По сравнению с январем 2020 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 27,7% и на 22,5% соответственно. Возросли физические объемы экспорта молока и сливок на 66,2%, мяса свежего и мороженного - на 27,9%, свинины свежей и мороженной - 23,6%, сыров и творога - на 10,9%. При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженной на 31,8%, мяса домашней птицы - на 8,0%, масла сливочного - на 1,4%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе 2021 года составила 3,4% (в январе 2020 года - 2,8%).

В товарной структуре импорта в январе наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 47,3% (в январе 2020 года - 44,8%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем 2020 года увеличился на 9,9%, в том числе механического оборудования на 4,1%, электрического оборудования - на 3,5%, инструментов и аппаратов оптических - на 2,2%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей на 76,1%, грузовых автомобилей - на 76,9%.

Основными торговыми партнерами России в январе 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $8,5 млрд (89,9% к январю 2020 года), Германия - $2,9 млрд (82,5%), республика Корея - $2,2 млрд (147,7%), Нидерланды - $2,2 млрд (72,2%), Турция - $2,1 млрд (95,8%), Италия - $1,7 млрд (109,2%), США - $1,5 млрд (84,5%), Великобритания - $1,3 млрд (92,8%), Франция - $1,1 млрд (108,3%), Польша - $1,0 млрд (83,1%).