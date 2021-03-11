Россия не получала от Украины предложений по встрече "нормандской четверки"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Москва не получала от Киева конкретных инициатив по поводу встречи "нормандской четверки", какие-либо контакты между президентами России и Украины пока не планируются, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента (Украины - ИФ) о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку", и об этом всегда ведется речь и на встречах министров, и на встречах помощников президентов. А что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - сказал Песков журналистам в четверг.

Отвечая на вопрос, не планируются ли между президентами телефонные контакты, он сказал: "Нет, пока нет. Они при необходимости могут быть достаточно оперативно согласованы, но в планах таких контактов нет".

Кроме того, по его словам, в Москве по-прежнему ничего не знают о некоем плане урегулирования в Донбассе, о котором ранее заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Нет и этого некоего дискретного нового плана, который на столе лежит. Здесь мы не совсем поняли, потому что у нас, в этом плане, ничего на столе не лежит, никакого плана мы не видели", - сказал Песков.