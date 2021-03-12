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Доля COVID-19 в структуре ОРВИ в России с декабря снизилась вдвое

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Доля COVID-19 в структуре острых респираторных вирусных инфекций в России продолжается снижаться и сегодня составляет половину от показателей декабря-января, следует из еженедельного бюллетеня НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ.

"Согласно поступившей информации на 9-й неделе, в системе надзора за гриппом и ОРВИ по результатам ПЦР-анализа клинических образцов от 10 762 пациентов в городах - опорных базах Национальных центров по гриппу коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен в 1 622 (15,1%) случаях", - говорится в материалах НИИ.

При исследовании материалов от 3 320 больных гриппом и ОРВИ в 45 городах зарегистрировано семь случаев гриппа - все в Красноярске, сообщает институт.

С конца ноября до середины января доля COVID-19 среди изученных образцов в разные недели составляла от 28 до 31%. Существенное снижение показателя началось в феврале, и на первой неделе марта достигло 15%. Этот показатель в целом соотносится с ростом и снижением заболеваемости COVID-19 в России, но не демонстрирует прямой связи с ростом или снижением недельной заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным НИИ, уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране на прошедшей неделе повысился и, составив 61,8 на 10 тысяч населения, был ниже базовой линии (70,04) на 11,7% и ниже еженедельного эпидемического порога на 26,8%. В прошлом году в этот период заболеваемость ОРВИ и гриппом составляла 78,5 на 10 тысяч населения. Тогда было выявлено полторы тысячи случаев гриппа за неделю.

Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
НИИ гриппа имени Смородинцева Коронавирус

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