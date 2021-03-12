На Ахмеда Закаева завели уголовное дело за призывы к терроризму

Ахмед Закаев в Лондоне. 2003 год. Фото: PA Photos/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В отношении лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, которого Рамзан Кадыров назвал "террористом номер один", возбуждено уголовное дело за пропаганду терроризма, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Чечне.

По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый разместил на YouTube свое обращение, в котором он, по заключению эксперта, допустил высказывания, побуждающие "к совершению действий, связанных с насилием", говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В чем еще обвиняют Ахмеда Закаева

Как сообщалось, Ахмед Закаев - один из лидеров чеченских сепаратистов, согласно российским законам, обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, убийствах, похищении человека, организации вооруженного мятежа и активного участия в нем в целях изменения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ, терроризме и других преступлениях. Также один из осужденных организаторов убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, бывший сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков назвал Закаева одним из заказчиков преступления.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил эмиссара чеченских сепаратистов Закаева "террористом номер один".

"Я обращаюсь к ООН, ОБСЕ, по всем инстанциям. Террорист номер один, который поддерживает "Имарат Кавказа" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ). Выдайте этого шакала нам, мы его будем судить по всей строгости закона", - сказал Кадыров в видеобращении в инстаграм-аккаунте ЧГТРК "Грозный".

В 2003 г. Закаев получил политическое убежище в Великобритании.