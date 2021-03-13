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Начальника отдела полиции в Красноярске задержали при получении взятки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали начальника отделения полиции Центрального района Красноярска по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в пресс-службе главного следственного управления СКР по региону.

"Факт задержания начальника полиции первого отдела подтверждаем", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил что, подробности данного дела в СКР сообщат позже.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержание произошло при получении взятки.

По данным официального сайта красноярского главка МВД, отдел полиции "№1 находится в Центральном районе краевого центра.

Красноярск МВД СКР

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